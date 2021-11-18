Первая игра состоится 1 декабря, а заключительная — 4 декабря.
НФК Ураган
18 ноября 2021, 22:41
Пресс-служба УЕФА опубликовала календарь матчей элит-раунда футзальной Лиги чемпионов.
Напомним, в элит-раунд турнира попал ивано-франковский Ураган, занявший первое место по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
Для команды Максима Павленка элит-раунд Лиги чемпионов начнется матчем против вице-чемпиона Испании — Леванте (1 декабря), после чего на следующий день "драконы" сыграют против португальской Бенфики, а завершится мини-турнир игрой с венгерским клубом Халадаш.
Расписание матчей в группе D
1 декабря
19:00 — Леванте — Ураган
22:00 — Халадаш — Бенфика
2 декабря
19:30 — Халадаш — Леванте
22:30 — Бенфика — Ураган
4 декабря
19:00 — Ураган — Халадаш
22:00 — Бенфика — Леванте
Напомним, поединки группы D пройдут в Лиссабоне.
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