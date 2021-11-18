Футзал

Первая игра состоится 1 декабря, а заключительная — 4 декабря.

Пресс-служба УЕФА опубликовала календарь матчей элит-раунда футзальной Лиги чемпионов.

Напомним, в элит-раунд турнира попал ивано-франковский Ураган, занявший первое место по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

Для команды Максима Павленка элит-раунд Лиги чемпионов начнется матчем против вице-чемпиона Испании — Леванте (1 декабря), после чего на следующий день "драконы" сыграют против португальской Бенфики, а завершится мини-турнир игрой с венгерским клубом Халадаш.

Расписание матчей в группе D

1 декабря

19:00 — Леванте — Ураган

22:00 — Халадаш — Бенфика

2 декабря

19:30 — Халадаш — Леванте

22:30 — Бенфика — Ураган

4 декабря

19:00 — Ураган — Халадаш

22:00 — Бенфика — Леванте

Напомним, поединки группы D пройдут в Лиссабоне.

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