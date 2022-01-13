Футзал

Капитан "сине-желтых" поделился ожиданиями перед чемпионатом Европы.

Капитан сборной Украины Петр Шотурма прокомментировал предстоящий старт на чемпионате Европы 2022 года в Нидерландах.

"Могу сказать, что моя последняя травма была нестандартной и очень интересной для медицины. Детали сложно объяснить. Сейчас моя форма намного лучше, потому что мы и в клубе над ней работали и играли в Азербайджане, где я вернулся в строй. Так что готов показать хорошую игру на чемпионате Европы. Я не буду утверждать, что моя готовность 200%, но могу сказать, что готов работать на все 100% и отдать все свои силы за нашу Украину.



Чем отличается это Евро? Для меня это уже третий чемпионат Европы. Прежде оно будет отличаться тем, что мне дали определенную мотивацию в виде капитанской повязки. Это заставляет еще более серьезно отстаивать честь страны и мотивировать всю сборную.

Теперь для меня следующим рубежом, который нужно преодолеть, станут командные цели. Личных целей уже нет, потому что капитанская повязка — это не только особая ценность для себя, но и для всей команды. Поэтому главная цель, чтобы команда завоевала хороший результат.

Стартовый матч с Нидерландами? Из того, что мы смотрели, это индивидуально очень сильная команда. То, что они технически подготовлены, даже не обсуждается. В тактическом плане они слабенькие, поэтому нужно обыгрывать их", — приводит слова Шотурмы пресс-служба АФЛУ.

Также Петр поделился своими мыслями относительно травмированных игроком — Малышко и Микитюка.



"Конечно, их отсутствие влияет на подготовку, потому что мы рассчитывали на этих ребят, а у них травмы не легче, чем была у меня. Мне кажется, что для них это также и психологическая травма, потому что они надеялись сыграть на Евро и тоже хотели на нем продемонстрировать качественную игру", — добавил Шотурма.

Напомним, вылет команды в Нидерланды намечен на 17 января. На Евро-2022 сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Нидерландами, Сербией и Португалией.