Украину в Нидерландах будут представлять 14 игроков.
Фото futsal.com.ua
17 января 2022, 10:37
Главный тренер мужской сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился с составом команды на финальный турнир Евро-2022 — сообщил официальный сайт федерации.
Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко
Универсалы: Петр Шотурма, Михаил Зварыч, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Игорь Чернявский, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.
На групповой стадии Украина сыграет против Нидерландов, Португалии и Сербии.
Первый матч против хозяев турнира запланирован на среду, 19 января.