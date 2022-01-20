Футзал

Наставник сборной Украины по футзалу прокомментировал поражение Нидерландам.

Сборная Украины по футзалу открыла для себя противостояния чемпионата Европы-2022 поражением от Нидерландов на паркете соперников (2:3).

Нидерланды — Украина 3:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер нашей национальной команды Александр Косенко порассуждал на тему игры, которую сумели продемонстрировать его подопечные.

"Не сумели реализовать свои моменты до перерыва, пропустили быстрый гол во второй половине. Почему-то потеряли концентрацию на старте второго тайма. Пропустили непонятные голы. Эти два гола выбили нас из колеи, а затем последовал и третий пропущенный мяч. Будем откровенны, вторую половину мы провели неудачно. Просмотрим матч и будем делать выводы.

Возможно, есть небольшая физическая усталость. Думаю, была определенная скованность в действиях игроков. В составе было девять дебютантов на чемпионатах Европы. Это сказалось. Присутствовала нервозность в определенных компонентах игры — нужно действовать более уверенно. Если ты боишься ошибиться — рано или поздно ты допустишь эту ошибку.

Как с этим бороться? Тренироваться, повышать уровень собственного мастерства и реализовывать момент. Других способов нет.

Несмотря на это поражение, нам все равно нужно было побеждать в следующих играх. Будем готовиться. Да, это довольно досадное поражение. Однако шансы не упущены. Нужно обыгрывать Сербию и готовиться к поединку против Португалии", — заключил украинский наставник.

Отметим, что сборная Украины сыграет матч второго тура Евро-2022 по футзалу против Сербии 23 января, в 15:30 по киевскому времени.