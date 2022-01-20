Футзал

Капитан сборной Украины по футзалу прокомментировал поражение Нидерландам.

На чемпионате Европы-2022 по футзалу сборная Украины начала свой путь с поражения от национальной команды Нидерландов (2:3).

Нидерланды — Украина 3:2 Видео голов и обзор матча

После отчетного поединка, капитан "сине-желтых" Петр Шотурма прокомментировал выступление его коллектива в этот вечер.

"По-моему, первый тайм был полностью за нами. К сожалению, не хватило реализации. Мы полностью переигрывали по моментам соперника, который в течение тайма совершил 2-3 удара по воротам.

После перерыва наблюдалась расконцентрация в действиях команды. Сопернику удалось забить быстрый гол. К сожалению, итог неутешителен. Пытались догнать нидерландцев, но не хватило одного гола.

Мы пытались контролировать игру, взять мяч под свой контроль. Не повезло с пропущенными мячами, конечно. Однако тактика была направлена ​​на игру в атакующий футзал.

Мы много раз просматривали матчи с участием сборной Нидерландов. Удивило, что появился новый футзалист на позиции столба. Через него шла почти вся игра. Больше ничем соперник не удивил", — заключил украинский универсал.

Отметим, что сборная Украины сыграет матч второго тура Евро-2022 по футзалу против Сербии 23 января, в 15:30 по киевскому времени.