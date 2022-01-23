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Сборная Украины провела свой второй матч на чемпионате Европы 2022 года, в котором разгромила Сербию со счетом 6:1.

Подопечные Александра Косенко смогли реабилитироваться после досадного поражения от Нидерландов на старте турнира. В составе "сине-желтых" результативными ударами отметились Вашич, Абакшин, Чернявский и Корсун, а Зварыч оформил дубль. У сербов единственный точный удар на счету Томича.

Обзор матча:

Сербия — Украина 1:6

Голы: Томич, 39 — Зварыч, 2, 34, Вашич, 6, Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 39