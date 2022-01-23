Футзал

Наставник сборной Украины по футзалу прокомментировал предстоящий матч против Сербии.

Национальная команда Украины по футзалу проводит последний этап подготовки к поединку второго тура чемпионата Европы-2022 против Сербии, который станет определяющим для положения нашей команды в турнирной таблице группы A.

Сербия — Украина. Накануне

За сутки до начала противостояния, главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Мы полностью разобрали неудачную игру против Нидерландов (2:3 – ред.). Одной из причин поражения было то, что мы не реализовали наши моменты.

Тренерский штаб пообщался с ребятами и сделал все, чтобы их успокоить. Они очень переживали, и это вполне понятно. Поражение в стартовой игре добавило нам проблем. Надеюсь, что наши игроки после этого сбросят с себя какое-то бремя. Будем пытаться победить, приложим к этому все усилия.

Очевидно, что в предстоящей игре наша мотивация будет очень высокой. Нам нельзя проигрывать. Если у сербов в случае поражения еще будут какие-нибудь варианты для выхода в плей-офф, то у нас их не будет. Потому наша мотивация должна зашкаливать.

Не знаю о мотивации сербов, наверное, они сами разберутся. Это очень хорошая команда, которая в последнее время очень добавила. У нее появились очень классные игроки. Это сборная с высокой командной скоростью. Нам будет непросто и надо настраиваться на серьезное противостояние.

С нашей последней встречи два года назад в квалификации Кубка мира (2:5 – ед.) команда соперников сильно не изменилась, скажем так. Уровень остался примерно тот же. Важно, в какой форме она находится сейчас. По-моему, сейчас сербы хорошо подготовлены. По крайней мере, за игрой с Португалией было видно, что и командные действия, и исполнители у них на высоком уровне. Думаю, что спустя два года они стали более сыгранными", — заявил украинский специалист.

Отметим, что матч Сербия — Украина начнется в 15:30 по киевскому времени.