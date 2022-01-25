Футзал

Игорь Чернявский поделился своими эмоциями после победы над сербами.

Игрок сборной Украины по футзалу Игорь Чернявский прокомментировал победу своей команды в матче против Сербии (6:1) на Евро-2022.

"Эмоции самые положительные. Мы неудачно начали Евро, и в этом матче нам нужна была победа, для того, чтобы продолжить борьбу в турнире. Это была моя четвертая или пятая игра в составе сборной. Забивать, безусловно, приятно, но самое главное — результат команды.

Предстоящая игра с португальцами — такая же, как и с другими соперниками. Это более мастеровитая команда, но за счет самоотдачи и желания все в наших силах", — приводит слова Чернявского ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Сербия — Украина.