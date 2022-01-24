Футзал

Наставник "сине-желтых" поделился своими эмоциями после игры с сербами.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал победу своей команды в матче второго тура группового этапа Евро-2022 против Сербии (6:1).

"Даже ничья в матче с сербами практически не оставляла нам шансов для дальнейшей борьбы. Поражение от Нидерландов нельзя назвать случайностью, но оно было досадным. Мы могли добиться положительного результата и в этом поединке.

У нас была цель — в первую очередь доказать что-нибудь самим себе, остаться в гонке чемпионата Европы, который проходит раз в четыре года. Было тяжело без четырех игроков. Хорошо, что мы забили быстрые голы, это позволило нам играть больше обороны.

Таким образом, мы немного сохранили силы. Если бы мы пропустили первыми, то было бы очень тяжело, и неизвестно, как все сложилось бы. Хорошо, что мы повели и играли по счету и наращивали свое преимущество. Мы не экономили силы, просто играли от обороны, что было не так энергозатратно. Сегодня на площадке мы выложились полностью", — приводит слова Косенко пресс-служба УАФ.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Сербия — Украина.