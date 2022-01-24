Футзал

Михаил Зварыч поделился своими мыслями после игры с сербами.

Игрок сборной Украины по футзалу Михаил Зварыч прокомментировал победу над Сербией (6:1) во втором матче группового этапа Евро-2022.

"Все боролись и старались, все молодцы. Спасибо всем — родным, близким, болельщикам — за поддержку. Поздравляю с победой всю Украину.

Заряд у нашей команды был и на скамейке, и на трибунах. Мы чувствовали, что за нас болеют и поддерживают даже через камеру. Все жили игрой, были единым целым и сделали результат. Возможно, сербы думали, что мы проиграли нидерландцам и сдались. Но мы сражались до конца, настроились на серьезного соперника. Балканцы были фаворитами, но мы победили, и это очень хорошо.

Сейчас мы немного обрадуемся и будем готовиться к Португалии. Я думаю, что с таким настроением, самоотдачей и бойцовским характером мы обыграем и ее", — приводит слова Зварыча пресс-служба УАФ.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Сербия — Украина.