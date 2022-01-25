Футзал

Гравець збірної України Михайло Зварич дав ексклюзивний комментар Football.ua.

Збірна України продовжує участь у чемпіонаті Європи з футзалу, який відбувається в Нідерландах. Команда Косенко поступилася хозяєвам турніру, а потім розгромила Сербію.

Football.ua за підтримки титульного спонсору національної збірної України з футзалу Parimatch поспілкувався з гравцем команди Михайлом Зваричем.

- Вам вдалося забити Нідерландам на першій хвилині та Сербії на другій. В чому секрет швидких голів?

- Тут секрету нема. Ми розпочали дві гри агресивно, хотіли з перших хвилин контролювати гру і атакувати суперника. Тому і вдалось забити швидкі голи.

- Чому така суттєва різниця у результатах в двох матчах. Чого Україні не вистачило у грі проти Нідерландів, що було у зустрічі з сербами?

- Я би не сказав, що ми грали погано проти Нідерландів. Грали добре, але підвела реалізація моментів.

Думаю, якщо би забили другий і третій м’яч, як проти Сербії, ми б перемогли в тому поєдинку. Моментів створили багато для того, щоб забити голи.

- В другому таймі був момент, коли ви та Корсун бігли до м'яча на пусті ворота, проте в якийсь момент зупинились. Зрозуміли, що партнеру важливо забити та відчути впевненість?

- Так, був такий момент. Я побачив, що Корсун біжить, і зупинився, зрозумів, що він також хоче забити свій перший гол на Євро, це також додає впевненості. Нажаль, в цьому моменті він не забив, але добре що через кілька хвилин все-таки забив.

- Сильно засмутились, що Корсун не зміг забити? Якщо відзначились би ви, то вийшли на перше місце в рейтингу бомбардирів турніру. Слідкуєте за цією статистикою?

- Хотілось, щоб він також забив. Десь в думках було таке, що якшо би я забив, то вийшов би на перше місце, але головне — перемога команди, а бомбардир — це вже на другому плані.

- Наступний матч у нас проти Португалії. Які очікування від гри? Раніше у Португалії був Рікардіньо. Можете виділити когось з поточного складу?

- Сильний суперник. Готуємося дуже серйозно до цієї гри. На теорії розбираємо сильні і слабкі сторони суперника. Вони чемпіони світу і там слабких гравців немає.

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