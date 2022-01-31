Футзал

Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала.

В 1/4 финала Евро-2022 по футзалу сборная Украины встретится с Казахстаном.

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал предстоящий матч отметив, что соперник силен и без тех исполнителей, которые пропустят поединок.

"Нам уже не нужно формировать турнирную стратегию, потому что начинается стадия плей-офф. Теперь нужно просто выходить и побеждать. Казахстан — сильный соперник с хорошими исполнителями, нас ждет крайне непростой матч.

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В этом матче точно не сыграет Фаренюк. Зварич также не до конца восстановился, но я надеюсь, что мы сможем на него рассчитывать.

Из года в год мы выходим из группы — свой уровень мы держим, но всегда хочется большего. На Евро-2018 мы уступили испанцам с разницей в один мяч, а до этого пропустили решающий гол за 0,3 секунды до конца матча. Мы рассчитываем пройти как можно дальше и не дать сделать этого Казахстану.

У них есть кадровые потери, мы тоже теряем некоторых исполнителей. Нас это мобилизовало, сплотило. Не исключено, что тоже самое будет и в стане соперника. У них есть хорошие игроки помимо тех, кто не сможет сыграть против нас.

Могу заверить, что сделаем все возможное, чтобы уберечь наши ворота от атак Игиты", — приводит слова специалиста официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Казахстан — Украина в рамках 1/4 финала Евро-2022 начнется в 21:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.