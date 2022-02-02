Футзал

Функционер прокомментировал успех футзальной сборной.

Экс-глава АФУ и бывший тренер сборной Украины по футзалу Геннадий Лисенчук поделился своим мнением о выступлении команды и предстоящем полуфинале Евро-2022

"Когда я руководил сборной, то нам приходилось неоднократно встречаться с россиянами. Эти поединки проходили с переменным успехом. Ради справедливости нужно сказать, что в России раньше начали развивать футзал и соседи часто передавали нам свой опыт.

Что касается очередного противостояния, то оно пройдет в сложных условиях. Все же, надеюсь, что политики не помешают его проведению и пусть победит сильнейший. Верю , что это будет наша сборная. За исключением стартового матча — с Нидерландами, где, наверное, не обошлось без переоценки своих возможностей, в остальных поединках наши ребята действовали на высоком уровне.

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Рад за тренера – Александра Косенко, который в свое время был лидером сборной, а сейчас показывает себя с наилучшей стороны на тренерском мостике.

Сейчас за сборную выступает сразу пять игроков, которые начинали еще у меня, в частности, капитан Петр Шотурма дебютировал в 2010 году. Так что нашей сборной опыта не занимать и если ей в пятницу удастся сыграть в свою игру, активно прессингуя, нагнетая темп, то сможет склонить чаши весов в свою пользу.

Кстати, в свое время мне советовали натурализовать группу бразильцев, как это сделали в той же России, но я категорически отказался. Сказал, что сборная Украины будет добиваться я побед своими силами. И оказался прав", – рассказал Лисенчук в комментарии порталу Футзал Украины.

Напомним, Украина встретится с Россией в полуфинале Евро-2022 в Амстердаме 4 февраля в 18:00.