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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру европейского первенства по футзалу.

Сборная Украины сойдется в противостоянии против России в рамках полуфинала Евро-2022 по футзалу за право сыграть в заключительной стадии турнира и побороться за трофей.

По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния является соперник подопечных Александра Косенко.

Так, на победу Украины в основное время предлагается коэффициент 5,40, тогда как потенциальный успех России оценивается показателем 1,36. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,60.

Что касается прохода в финал Евро-2022 в целом, то шансы Украины оцениваются в 3,40, а российской команды — в 1,27.

Интересной выглядит котировка на то, что украинская сборная забьет в этом матче минимум два мяча (ИТБ 1,5). Вероятность данного события представлена показателем 1,74.

Напомним, матч Украина — Россия состоится в пятницу, 4 февраля, в 18:00. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua, а также на телеканалах UA:Перший и Суспільне Спорт.

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