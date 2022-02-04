Футзал

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча Евро-2022 по футзалу.

В рамках полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу сборная Украины сыграет против России.

Football.ua при поддержке титульного спонсора национальной сборной Украины по футзалу Parimatch рассказывает о том, что ждать от матча.

Украина — Россия

Пятница, 4 февраля, 18:00. Арена Ziggo Dome, Амстердам. Главный арбитр — Николо Манцьоне (Италия). Телетрансляция — на телеканале UA:Перший.

В четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футзалу сборная Украины смогла добиться трудной победы над Казахстаном. Подопечные Косенко достигли преимущества в три мяча, но затем позволили сопернику забить дважды, что привнесло некоторую нервозность в поединок, но наша команда все-таки добилась своего.

Результат в игре с казахами и то, как Украина играла против Португалии, вселяют надежду на позитивные выступления в дальнейшем, а самое главное — нет никаких сомнений, что украинцы будут гордиться своей командой, ведь в каждой игре подопечные Косенко оставляют все силы на поле.

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Сборная России, в свою очередь, уверенно выиграла свою группу и столкнулась с трудностями на стадии четвертьфинала в игре против Грузии — 3:1. Россияне смогли забить третий гол уже на последней минуте, а буквально за несколько мгновений до этого могли пропустить. Грузины показали несколько слабых мест россиян — дальше работа за нашим тренерским штабом.

Большим преимуществом России перед Грузией было то, что у команды была длинная скамейка запасных. Тренерский штаб Грузии же, в большей степени, пытался обходиться стартовым сочетанием бразильцев, изредка выпуская местных исполнителей.

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Кадровая ситуация у сборной Украины в матче против Казахстана была не самой плохой. Отсутствовал лишь Фаренюк, тогда как в обойму вернулись Педяш, Радевич и Разуванов. Последний даже смог отметиться голом.

К сожалению, повреждение в игре с казахами получил Серый, но надеемся, что он сможет восстановиться к отчетной встрече, ведь его характер и, в хорошем смысле слова, агрессия могут очень пригодиться нашей команде.

У россиян также есть кадровая потеря — Дмитрий Антошкин, который вместе с Чишкалой делит первое место в команде по забитым голам на этом турнире, дисквалифицирован. Антошкин — представитель первой четверки россиян, а потому его отсутствие — хорошая новость для нашей команды.

Отметим, что Россия пока что выиграла все матчи отборочного цикла к данному турниру и все игры на финальной его стадии. Кроме того, Россия сыграет в полуфинале Евро уже в 10 раз.

Сборная Украины, в свою очередь, последний раз выступала в полуфинале в 2005 году и тогда уступила.

Согласно официальному сайту УЕФА, команды встречались между собой трижды. Две победы на счету сборной России. У украинской же команды пока что лишь один триумф. Суммарная разница голов по итогам трех встреч — 5:8 не в нашу пользу.