Футзал

Универсал сборной Украины по футзалу прокомментировал поражение от Испании.

Национальная команда Украины по футзалу завершила выступления на чемпионате Европы-2022 в Нидерландах поражением от сборной Испании в матче за итоговое третье место (1:4).

Испания — Украина 4:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, игрок "сине-желтых" Петр Шотурма поделился эмоциями от прошедшего турнира.

"Накопилось очень много позитива, в нашей команде весь турнир царила радостная атмосфера, выступали как единый коллектив. Возможно, после неудачного матча против Нидерландов какая-то команда и опустила бы руки, но нам не помешала даже вспышка коронавируса.

Пытались продемонстрировать качественный футзал, и с каждым матчем это удавалось все больше и больше. Атмосферу внутри команды мог понять только тот, кто был внутри. Как мне кажется, мы достойно представили Украину на этом турнире.

Один из тренеров перед матчем против Испании сказал нам, что мы сделали большой шаг для всей страны в плане развития этого вида спорта. Теперь парни будут думать между тем, какой вид спорта выбрать: футзал или футбол. Благодаря этим матчам мы доказали, что футзал в Украине движется в правильном направлении.

Если честно, ожидали от Испании осады уже с первых минут. Однако, так получилось, что первые 8-10 минут мы превосходили соперников в игре 4х4. У нас было намного больше моментов, но им лучше удалась реализация. Парни отдали все, что могли, и нам удалось дать бой именитому сопернику.

Когда играл наш гимн в матче против России, мурашки были по всему телу. Ощущения было невозможно передать эмоциями, а атмосфера была сумасшедшей. Могу с уверенностью сказать, что Украина может гордиться нашими болельщиками.

Благодарен каждому за поддержку. Мы сделали все, что было в наших силах, но в будущем еще скажем свое слово", — заключил футзалист.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко и универсал Игорь Корсун также высказались о поединке за "бронзу" на Евро-2022.

Победителем турнира стала сборная Португалии.