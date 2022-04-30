Футзал

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку футзальної Ліги чемпіонів.

У іншому півфінальному матчі футзальної Ліги чемпіонів УЄФА, фінальна частина якої проходить у Різі, лісабонський Спортінг не зустрів спротиву збоку французького Ан’єр-Вільнева. Португальський колектив відгрузив своїм суперникам три м’ячі ще до перерви, однак під завісу першого тайму отримав вилучення в своєму складі та один гол у відповідь. На щастя, для "левів", створити передумови для "успіху" Бенфіки в матчі проти Барселони (4:5) у них так і не вийшло, а у ворота французької команди після паузи відправилося ще три влучних постріли.

Огляд матчу:

Ан’єр-Вільнев — Спортінг 2:6

Голи: Лютен 17'38'', Гальмім 27'32'' — Естебан 4'04'', Томаш Пасу 10'27'', Мерлім 11'32'', 29'26'', Кавінато 24'02'', Кардінал 32'16'' (п).

Ан’єр-Вільнев: Карека — Болінья, Лютен, Мухудін, Н’Галя — Дьягурага, Абаль, Буабделлауї, Алла, Рікардінью, Зіяті, Дембеле, Сукуна, Гальмім.

Спортінг: Гітта — Ерік, Жоау Матуш, Кавінато, Мерлім — Бернарду Пасу, Томаш Пасу, Зікі, Кардінал, Паулета, Валтіньо, Пані Варела, Анжелу, Естебан.

Попередження: Мухудін.