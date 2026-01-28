Футзал

Команда Олександра Косенка продовжує свій шлях на континентальній першості, фінішувавши другою в групі B — наступним суперником стане Франція.

Українські футзалісти продовжують крокувати континентальною першістю. У третьому турі групового етапу Євро-2026 Україна здолала Чехію з рахунком 5:3, забезпечивши собі вихід у чвертьфінал турніру.

Матч в Арена Ріга розпочався за переваги українців. Уже в першій половині зустрічі Ігор Чернявський відкрив рахунок у ворота суперника після точного завершення розіграшу кутового, а незабаром Євгеній Жук подвоїв перевагу, реалізувавши момент з близької дистанції.

Після перерви Даниіл Абакшин двічі вразив ворота Чехії, а Назар Швед поставив крапку в матчі для "синьо-жовтих", забивши п’ятий м’яч.

Чехія не здавалася та намагалася відігратися завдяки голам Дрозда, Кноблоха та Заруби, але українська команда впевнено контролювала хід гри та не дозволила супернику загрожувати результату.

Перемога забезпечила Україні друге місце в групі B. Наступним суперником українців у плей-оф стане Франція, яка виграла групу A. Матч чвертьфіналу обіцяє бути захопливим після впевненого виступу нашої збірної у груповому турнірі.

Чехія — Україна 3:5

Голи: Дрозд, 29'19'', Кноблох, 35'08'', Заруба, 38'44'' — Чернявський, 14'40''; Жук, 15'36''; Абакшин, 22'09'', 27'21'', Швед, 35'54''

Чехія (старт):

12 Жезулка (в)

4 Заруба

5 П. Дрозд

10 Сейдлер (к)

11 Д. Дрозд

Запасні:

1 Гула (в)

3 Жуан Мікуш

6 Ргуїла

7 Франциско Мікуш

9 Куделка

13 Голі

14 Внук

18 Кноблох

Україна (старт):

17 Сухов (в)

6 Микитюк

8 Педяш

9 Абакшин

13 Корсун

Запасні:

1 Бєлімов (в)

19 Савенко (в)

3 Швед

5 Жук

10 Чернявський

11 Фаренюк

14 Шотурма (к)

15 Приходько

18 Первеєв