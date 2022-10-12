Футзал

Команда Олександра Косенка взяла реванш за поразку на Євро-2022.

Збірна України продовжує боротьбу в основному раунді відбору на ЧС-2024 з футзалу.

Другим суперником команди Олександра Косенка після перемоги над Косово (3:1) стала збірна Нідерландів, яка обіграла "синьо-жовтих" у матчі фінальної частини Євро-2022.

Рахунок було відкрито на шостій хвилині зусиллями Шотурми, а за деякий час Корсун подвоїв перевагу українців. Ще через дві хвилини Абакшин використав вихід віч-на-віч. Однак голландці за хвилину змогли двічі вразити наші ворота після ударів Боузамбу, який оформив дубль.

У другому таймі українці не використали двохвилинну більшість після другої жовтої для Боузамбу. Проте останнє слово було за українцями, коли Корсун оформив дубль.

Таким чином, Україна розпочала відбір із двох перемог та очолює відбіркову групу, набравши шість очок. У Нідерландів три очки, а у Косово – нуль.

Наступний матч команда Косенка проведе проти Косова. Виїзна гра відбудеться 9 листопада.

Україна — Нідерланди 4:2

Голи: Шотурма, 6, Корсун, 10, 40, Абакшин, 12 — Боузамбу, 14, 14.

Україна: Ципун — Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич; Савенко, Радевич, Малишко, Мельник, Лебідь, Микитюк, Сірий, Абакшин, Фаренюк.

Нідерланди: Стет — Дахмані, Джурлич, Бовюзан, Мартінус; Куйк, Боузамбу, Бен Халу, Велсебур, Аттаїбі, Таріфіт, Те Вреде, Чіх, Амгхар.

Попереджені: Корсун, Радевич — Велсебур, Таріфіт, Боузамбу, Бен Халу.

Вилучений: Боузамбу.