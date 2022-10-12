Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після перемоги над голландцями.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу своїх підопічних над Нідерландами у матчі відбору ЧС-2024.

"На мою думку, гра вдалася з точки зору видовищності, боротьби, напруги, інтриги до останньої секунди. Були як помилки, так і вдалі дії. Я вважаю, що для глядача поєдинок був досить цікавим.

Нідерланди — гарна, організована команда. У них іспанський тренер, видно, що він змінює малюнок гри, перебудовує. Якщо порівнювати з Євро-2022, то в нідерландців багато нових виконавців. Я думаю, у березні нам буде ще важче з ними грати, оскільки пройде певний час.

Добре, що ми швидко забили три м'ячі — це був для нас заділ, який суперники не змогли відіграти, хоч у них і були моменти. Здорово, що ми перемогли, набрали шість очок. Будемо готуватися до наступних ігор. Нам ще є над чим працювати, оскільки не існує межі досконалості", - наводить слова Косенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, наступний матч збірна України проведе проти Косова. Гра відбудеться 9 листопада.