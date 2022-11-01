Футзал

Жеребкування єврокубкового турніру пройде у швейцарському Ньйоні.

Жеребкування еліт-раунду Ліги чемпіонів з футзалу пройде у швейцарському Ньоні 3 листопада. Її початок о 15:15 за київським часом.

Через основний раунд турніру в еліт-раунд пробилися 16 команд — по три кращі учасники груп Шляху А та переможці груп Шляху В. До їх числа увійшов Ураган з Івано-Франківська.

Нагадаємо, українська команда посіла друге місце у групі, поступившись Бенфіці. За ними фінішували Юнайтед Галац та Халадаш.

Переможці груп шляху А (позиція 1): Пальма (Іспанія), Спортинг (Португалія), Барса (Іспанія), Бенфіка (Португалія).

Другі місця груп шляху А (позиція 2): Андерлехт (Бельгія), Ново Врємє (Хорватія), Люксоль (Мальта), Ураган (Україна).

Треті місця груп шляху А (позиції 3 та 4): Кайрат (Казахстан), Пула (Хорватія), Добовець (Словенія), Юнайтед Галац (Румунія).

Переможці груп шляху В (позиції 3 та 4): Лозница-Град 2018 (Сербія), П’яст (Польща), Еболі (Італія), Хрудім (Чехія).

16 клубів буде поділено на чотири групи по чотири команди в кожній. Матчі еліт-раунду відбудуться з 22 по 27 листопада. Переможці груп пройдуть у фінальну стадію турніру, яка відбудеться у квітні-травні 2023 року.