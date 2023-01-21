Це була заключна гра для українців на турнірі у Хорватії.
Юнацька збірна України з футзалу завершила свій виступ на товариському турнірі Umag Nations Cup 2023 у Хорватії.
Останнім суперником команди Ігоря Москвичова була збірна Італії, яка обіграла "синьо-жовтих" із рахунком 7:2.
Нагадаємо, у стартовій грі турніру українці зіграли внічию проти Франції (4:4), а потім обіграли Словенію (2:1).
Італія (U-19) — Україна (U-19) 7:2
Голи: Сальветті, 4, 28, 37, Гуеріні, 33, 39, Скеттіно, 37, 38 — Ткаченко, 20, Єлішев, 37.