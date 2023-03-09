Футзал

Команда Олександра Косенка посіла перше місце у відбірковій групі, випередивши Нідерланди та Косово.

Збірна України з футзалу посіла перше місце у групі основного відбору на ЧС-2024 та пробилася до еліт-раунду кваліфікації.

За підсумками групової стадії відбору Україна здобула три перемоги та один раз зіграла внічию з різницею м'ячів 13-6, що дало їй 10 очок. На другому місці були Нідерланди – 5 балів, а трійку замкнула збірна Косова – 1 очко.

Жеребкування еліт-раунду кваліфікації турніру пройде 5 липня.

20 збірних буде розбито на п’ять груп по чотири команди, поєдинки проходитимуть удома й на виїзді. П’ять переможців груп вийдуть на ЧС-2024. Чотири найкращі володарі других місць вийдуть до плей-оф елітного раунду. Якщо європейська асоціація буде відібрана для проведення фінального турніру, лише два найкращі володарі других місць вийдуть до плей-оф елітного раунду.

Учасники плей-оф основного раунду: Молдова, Бельгія, Чехія, Литва, Угорщина, Швеція, Нідерланди, Німеччина.

Вийшли до елітного раунду: Іспанія, Грузія, Вірменія, Португалія, Казахстан, Словенія, Польща, Азербайджан, Хорватія, Румунія, Фінляндія, Франція, Сербія, Італія, Україна, Словаччина.

Матчі еліт-раунду кваліфікації ЧС-2024 відбудуться до 20 грудня 2023 року.