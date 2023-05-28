Футзал

Відбулися чергові матчі фінальних серій чемпіонату України.

Сьогодні, 28 травня, у Києві пройшла четверта гра фінальної серії футзальної Екстра ліги, у якій зустрічалися ХІТ та Ураган.

Четверта гра фіналу чемпіонату України завершилась із рахунком 7:4 на користь команди з Івано-Франківська.

Таким чином, рахунок у фінальній серії до трьох перемог — 2:2 і все вирішиться у фінальній грі.

На Football.ua доступний запис повного матчу між ХІТом та Ураганом.

Тим часом Кардинал-Рівне у своїй серії за третє місце обіграв львівську Енергію з рахунком 2:1. Рахунок у серії 2:1 на користь Кардинала, який і став бронзовим призером чемпіонату України.