Футзал

Універсал ХІТа — про фінальний матч Екстраліги.

У заключному матчі фінальної серії Екстраліги київський ХІТ переміг Ураган з Івано-Франківська з рахунком 3:2 та став чемпіоном Екстраліги.

Журналіст Football.ua Андросян Артем поспілкувався з універсалом київської команди Ігорем Чернявським, який забив переможний м'яч.

- В четвертій грі ви пропустили на старті та трохи посипались. Цього ж разу забили першими. Що змінилось відносно четвертого матчу, над чим попрацювали?

- Змінилась реалізація з нашого боку та відсутність помилок біля своїх воріт. Перед початком четвертого матчу, я був впевнений що ми переможемо, але гра з перших секунд в нас не задалася. Після першого голу в нас було декілька гарних нагод, щоб зрівняти рахунок, але ми їх не використали.

Потім суперник забив другий, третій і четвертий м'яч у дуже короткий проміжок часу і було вже дуже важко повернутися до гри. Відмічу, що в той день у суперника залітало майже все, а в нас навпаки.

- Який вплив на гру мала підтримка вболівальників та фактор гри у своєму місті?

- Звичайно грати на своєму майданчику при своїх вболівальниках набагато приємніше, але тільки за рахунок цього не переможеш у фінальної серії.

- Ваш гол вийшов дуже ефектним. Він входить до числа ваших найулюбленіших за всю кар'єру?

- Так, я передивився свій гол вже багато разів, 100% на сьогоднішній день це мій улюблений гол у моїй кар'єрі. І я дуже щасливий, що цей гол був забитий, коли суперник скоротив відставання у рахунку та був на емоційному підйомі. Мій забитий м'яч повернув нам впевненість, яку ми трохи втратили. Забити переможний м'яч у фінальному матчі — це щось неймовірне.

- Кого б назвали найкращим гравцем Екстраліги цього сезону та чому?

- Складно відповісти. Моєю головною метою на цей сезон було здобути золоті медалі для ХІТа. Зараз керівництво АФУ та футзальні експерти визначать найкращого гравця. Впевнений, моє ім'я буде розглядатися серед претендентів на цю нагороду.

- Що сказав тренерський штаб після перемоги?

- Тренерський штаб привітав нас і сказав, що ми заслужили на цю перемогу. Також тренери наголосили на тому, що така подія запам'ятовується на все життя!

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео повного матчу фіналу серії між ХІТом та Ураганом.