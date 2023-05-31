Футзал

Сьогодні визначиться чемпіон.

В рамках п'ятого поєдинку фінального протистояння Екстраліги Ураган зіграє проти ХІТ в Івано-Франківську.

Фінальна стадія триває до трьох перемог однієї з команд. Наразі рахунок у серії — 2:2. ХІТ двічі виходив вперед у серії, проте Ураган показував жагу до перемоги та повертався у серію.

Початок сьогоднішнього протистояння о 16:00.

Відео онлайн-трансляція гри:

З анонсом і прогнозом на фінал Екстраліги ви можете ознайомитись в матеріалі на Football.ua.