Сьогодні визначиться чемпіон.
ХІТ — УРАГАН, ФОТО УРАГАН
31 травня 2023, 13:15
В рамках п'ятого поєдинку фінального протистояння Екстраліги Ураган зіграє проти ХІТ в Івано-Франківську.
Фінальна стадія триває до трьох перемог однієї з команд. Наразі рахунок у серії — 2:2. ХІТ двічі виходив вперед у серії, проте Ураган показував жагу до перемоги та повертався у серію.
Початок сьогоднішнього протистояння о 16:00.
Відео онлайн-трансляція гри:
З анонсом і прогнозом на фінал Екстраліги ви можете ознайомитись в матеріалі на Football.ua.