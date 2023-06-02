Футзал

Універсал Урагану — про фінальний матч Екстраліги.

У заключному матчі фінальної серії Екстраліги Ураган поступився ХІТу з рахунком 2:3 та втратив можливість стати чемпіоном.

Журналіст Football.ua Андросян Артем поспілкувався з універсалом та капітаном Урагану Ігорем Корсуном.

- Що з плану на гру не вдалось виконати, чого не вистачило для перемоги?

- Не вистачило забитих голів, я вважаю, що ми створювали гарні моменти, але підвела реалізація на жаль.

- В четвертому матчі Урагану вдалось ударно стартувати та забити чотири м'ячі, цього ж разу ваша команда пропустила швидкий гол. Як такі м'ячі впливають на гру?

- Швидкі забиті мʼячі є дуже важливими, вони дають впевненість і психологічну перевагу. Так, в пʼятому матчі ми пропустили швидкий гол, але ми продовжили грати й боролися до кінця!

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- Вам не здавалось, що гравці ХІТа іноді діяли занадто агресивно та емоційно?

- Ви не перша людина, яка акцентує на цьому увагу. Це стиль тієї команди, який на жаль приніс їй результат і вони стали чемпіонами.

- Який позитив можете виокремити для своєї команди за підсумками цього сезону?

- Насправді позитиву мало, цей сезон не приніс нам трофеїв. В команді Ураган планка піднята високо, тому нас задовольняють тільки перші місця! І найголовніше, хочу подякувати нашим ЗСУ, завдяки яким ми змогли провести цей сезон.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео повного матчу фіналу серії між ХІТом та Ураганом.