Футзал

Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Сьогодні, 8 вересня, відбудеться центральний матч третього туру футзальної Екстра-ліги України, в якому київська Aurora зіграє проти Урагану з Івано-Франківська.

Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом та пройде у спорткомплексі ЦСКА.

У минулій грі, яка стала дебютною для Aurora у сезоні, кияни поділили очки із львівською Енергією (2:2). Ураган у матчі другого туру чемпіонату розгромно обіграв SkyUp (5:0).