Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом.
instagram.com/fc_aurora_team
08 вересня 2023, 12:33
Сьогодні, 8 вересня, відбудеться центральний матч третього туру футзальної Екстра-ліги України, в якому київська Aurora зіграє проти Урагану з Івано-Франківська.
Матч розпочнеться о 14:00 за київським часом та пройде у спорткомплексі ЦСКА.
У минулій грі, яка стала дебютною для Aurora у сезоні, кияни поділили очки із львівською Енергією (2:2). Ураган у матчі другого туру чемпіонату розгромно обіграв SkyUp (5:0).