Футзал

Керманич збірної України з футзалу висловився про перемогу над Сербією у відборі на ЧС-2024.

У рамках третього туру відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу національна збірна України здобула розгромну перемогу над Сербією (6:1) та зрівнялася з лідируючою Польщею за кількістю набраних очок у таблиці.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко поділився враженнями від цього протистояння, відповівши на низку питань, які цитує Асоціація футзалу України.

Про те, хто є найважчим суперником серед збірних Бельгії, Польщі та Сербії:

"Легко не буде, бо всі команди розуміють, що кожна наступна гра — це вже як плей-оф, як кубкова гра. З кожною грою буде все важче і важче, тому треба налаштовуватись. Зараз це від нас залежить, треба тримати цю можливість, що все від нас залежить. Треба тримати і не відпускати. Потрібно грати".

Про перемоги після швидкого гола:

"Кожна команда прагне забити швидкий гол, щоб можна було грати "по-результату": коли ти маєш гол чи два в запасі, тому і грається легше. Мої настанови — це грати з перших хвилин. А якщо ще й вдастся з перших хвилин гол, то це праця хлопців. Кожна праця вона нагороджується такими іграми. Тому, дякуємо хлопцям, треба готуватись далі, щоб наша праця не пройшла даром".

Про напружену атмосферу та свист вболівальників під час матчу з Сербією:

"Ми розуміли, що так буде. Ми розуміли, де ми граємо, і це для нас був додатковий стимул, щоб перемогти сьогодні. Я не казатиму зайвих слів, всі розуміють, що я маю на увазі. Тому, це неабияка звитяга, але все ще вирішуватиметься в кінці. Але, щоб в кінці все вирішувалось, треба від матчу до матчу йти і намагатися грати, а результат прийде".

Дивитися відео голів та огляд матчу Сербія — Україна ви можете на Football.ua.