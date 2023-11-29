Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу футзальної Ліги чемпіонів, що відбувся 29 листопада 2023 року, 17:00.

У стартовому матчі еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ поступився польському Констракту Любаві (5:6).

Для киян все складалося дуже добре до заключної п'ятихвилинки. До цього ХІТ вів із рахунком 4:1, але потім кияни пропустили чотири м'ячі, дозволивши полякам вийти вперед.

Потім команди обмінялися забитими м'ячами, що принесло Констракту перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ХІТ — Констракт в еліт-раунді футзальної Ліги чемпіонів:

ХІТ — Констракт Любава 5:6

Голи: Жук, 7, Абакшин, 17, 33, Сірий, 21, Чернявський, 39 — Педро Сілва, 11, 38, Ражковскі, 37, Канієвскі, 37, 40, Клаудіньо, 38.

ХІТ: Сухов — Жук, Поночовний, Чернявський, Сірий; Кравець, Ліфер, Сметаненко, Мельник, Подлюк, Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин.

Констракт Любава: Лопез — Клаудіньо, Педро Сілва, Крізель, Ражковскі; Задрога, Сендієвскі, Канієвскі, Лемос, Евертон, Мровлец, Янковскі, Грубальскі, Доша.

Попередження: Чернявський, Журба — Мровлец.