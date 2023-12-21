Футзал

"Синьо-жовті" здобули пряму путівку на турнір 20 грудня.

Збірна України з футзалу забила 32 голи протягом шести матчів групового етапу відбору на чемпіонат світу-2024.

Футзал. Польща — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу 20.12.2023

Трохи менше за українців забили Португалія (29) та Франція (27), які теж напряму вийшли на ЧС-2024. Найменшою кількістю голів відзначилась Грузія (5).

Ігор Корсун став найкращим бомбардиром відбору, забивши 8 голів, а Петро Шотурма зробив стільки ж гольових передач і став найкращим асистентом відбору.

Зазначимо, що чемпіонат світу з футзалу проходитиме в Узбекистані з 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно щодо вирішального матчу проти Польщі висловився головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко.