Футзал

Другий та третій поєдинок серії відбудуться в середині травня.

Sky Up у першому напруженому матчі серії 1/4 фіналу Екстра-ліги України з футзалу обіграв Aurora з рахунком 4:3.

Aurora відкрила рахунок на старті матчу зусиллями Ростислава Семенченка, який повернувся після травми. Потім кияни зрівняли цифри на табло зусиллями Ігоря Салтанова.

Через кілька хвилин Орест Боргун знову вивів Aurora вперед, але за три хвилини Юрій Щериця зрівняв його.

Потім Владислав Корнєв вивів Sky Up вперед, але була швидка відповідь від Aurora, у складі якої дубль оформив Семенченко.

За хвилину до кінця зустрічі Sky Up реалізував стандарт зусиллями Микити Тменова та вирвав перемогу у першому матчі.

Другий та третій матч серії плей-оф пройдуть у середині травня на домашній арені Aurora.

Sky Up - Aurora 4:3

Голи: Салтанов, 8, Щериця, 13, Корнєв, 18, Тменов, 39 — Семенченко, 3, 18, Боргун, 10.