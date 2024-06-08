Футзал

Дивіться першу гру бронзового фіналу Екстра-ліги на Football.ua.

Сьогодні, 8 червня, відбудеться перший матч бронзового фіналу за третє місце футзальної Екстра-ліги, де зіграють івано-франківський Ураган та київський SkyUp.

На стадії півфіналів плей-оф чемпіонату України SkyUp програв київському ХІТу, а Ураган – львівській Енергії.

Стартовий свисток першої гри пролунає о 16:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Ураган — Енергія:

Нагадаємо, у фіналі Екстра-ліги зустрічаються ХІТ та Енергія. Їхня перша гра проходить в даний час — на Football.ua доступна онлайн-трансляція фінальної дуелі.