Футзал

Гравець "синьо-жовтих" поділився своїми враженнями від поєдинку проти Нідерландів.

Гравець збірної України з футзалу Михайло Зварич прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 проти Нідерландів, у якому він відзначився голом.

"Мій гол був забитий завдяки всій команді. Так вийшло, що ми дуже добре розіграли та забили. Тому дякую всім партнерам і вітаю їх із перемогою!

Травма по ходу матчу? Біль поки що є. Завтра буде обстеження, і вже стане зрозуміло, що до чого.

Вітаю Мельника! Він чудово ввійшов у гру, забив два м’ячі. Я дуже радий, що він допоміг команді й приніс нам перемогу.

Вітаю всіх уболівальників, Україну, ЗСУ та всіх наших захисників! Усім дякуємо!", — наводить слова Зварича прес-служба АФУ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Україна.

Нагадаємо, у 1/4 фіналу мундіалю Україна зіграє з переможцем пари Іспанія – Венесуела, який відбудеться сьогодні, 25 вересня. Чвертьфінал пройде 29 вересня.