Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Бразилією.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував майбутній півфінальний матч чемпіонату світу-2024 проти Бразилії.

"Ми розуміємо, хто наш суперник. Збірна Бразилії – надпотужна команда, на мій погляд найсильніша збірна у світі. Але ми розуміємо й те, що немає непереможних команд. В нас є шанс і ми хочемо його використати і будемо виходити і грати лише на перемогу.

Ми розуміємо, куди ми вже потрапили. Ми в четвірці кращих команд світу, але ми хочемо більшого. Ми хочемо здобути медалі чемпіонату світу. Ми вже дуже близько до цієї мети, тому ми не збираємось зупинятись. Інше питання, вийде в нас чи ні, але ми маємо цей шанс і ми будемо намагатись використати його на майданчику.

Тиск перед грою з Бразилією? Я думаю, що навпаки, тиск буде на збірну Бразилії, тому що вони формально фаворити цього протистояння. Ми маємо шанс і ми повинні ним скористатися, а тиск буде лише на Бразилію", — наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, матч Україна – Бразилія відбудеться сьогодні, 2 жовтня, о 18:00 за Києвом.