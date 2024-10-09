Футзал

Наставник "синьо-жовтих" підбив підсумки виступу збірної на чемпіонаті світу з футзалу.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко підбив підсумки виступу "синьо-жовтих" на минулому чемпіонаті світу-2025, за підсумками якого нам дісталися бронзові медалі.

"Ми дуже задоволені. Бронзові медалі світової першості — це дуже гідний результат. Ми мріяли про таке, але здобути їх було непросто. Перед турніром ми не ставили таких конкретних завдань. Просто просили гравців викладатися від матчу до матчу і йти вперед. Дякую всім хлопцям, усім уболівальникам, що нас підтримували. Це було супер!

Посвяткували лише трохи в Ташкенті, бо не було багато часу... Переліт і переїзд додому були дуже важкими.

Неприємний результат з Аргентиною на старті ЧС-2025? З Аргентиною ми непогано грали. Просто так склалося. Тому нікого там сильно й не потрібно було налаштовувати. В нас не було ніякої ями. Дещо не вистачило досвіду поєдинків з такими командами. За рахунку 1:2 трохи наробили помилок. Після матчу їх розібрали і грали далі вже з корективами.

Щоб там не думали, але Ангола та Афганістан — це хороші команди. Збірні з поставленою грою. Я взагалі вважаю, що в нас група була найпотужнішою щодо складу учасників. Це, звісно, на мій погляд. З Анголою та Афганістаном просто не було. Це гарні команди, і впевнений, що вони ще про себе заявлять.

У чвертьфіналі очікували на іспанців, але вийшли на Венесуелу? Іспанці, дійсно, на папері були потужнішими. Вони більш досвідчені і в них за плечима багато таких турнірів. Але в тому матчі Венесуела була більш згуртованою і, напевно, у гравців було більше бажання. І їм вистачило майстерності і самовіддачі, щоби добитися позитивного результату. Думаю, це велике досягнення для венесуельців. Я не скажу, що нам у цьому випадку поталанило, адже Венесуела ж таки обіграла Іспанію, а це щось значить. Ми не підбирали собі суперників, не підлаштовувалися, наприклад, під вихід із другого чи з третього місця у групі. Нас постійно про це запитували, але ми про такі речі навіть не замислювалися. Відразу вирішили, що будемо грати лише на перемогу, а там вже хто буде суперником, той і буде.

Петро Шотурма наразі полетів до Німеччини, де буде робити операцію. Ми його підтримуємо, бажаємо йому найшвидшого одужання і повернення до лав нашої команди. Це дуже важливий для нас гравець, будемо сподіватися на краще. На жаль, травма в нього дуже важка, тому деякий час знадобиться для відновлення. Ми дійсно втратили капітана, але вважаю, що команда все одно грала дуже добре й намагалася надати Петрові позитивних емоцій. Не вдалося перемогти, але хочу подякувати хлопцям за цю гру, за самовіддачу й налаштування.

Яке ваше ставлення до підозрілого матчу Франції проти Ірану? Це, м'яко кажучи, підозрілий матч. У принципі, французів можна зрозуміти з точки зору турнірного становища. Але ж підбір більш зручного суперника — це лише на папері. Можливо, якби трикольорові таки потрапили на бразильців відразу, раніше б їх вибили і виграли загалом чемпіонат. А могли й вилетіти від Марокко, і та ж Венесуела з Іспанією — хороший приклад. Все це суто теоретично. Особисто я не вважаю це правильним, але то був вибір французів. На мій погляд, треба виходити й грати на перемогу.

Я би кожному з наших гравців дав якийсь індивідуальний приз, бо всі хлопці проявили себе із найкращого боку. В тому числі й Семенченко, і Абакшин. Вони заслужили на свої нагороди на сто відсотків", — наводить слова Косенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, чемпіоном світу стала Бразилія, яка обіграла Аргентину (2:1).