Футзал

Легенда українського футболу привітав команду.

Голова УАФ Андрій Шевченко привітав збірну України з футзалу з третім місцем на чемпіонаті світу.

"Вітаю збірну України з футзалу з великим досягненням! Дякую гравцям, тренерському штабу, персоналу та всім, хто долучився до здобуття бронзових нагород чемпіонату світу.

Це грандіозний успіх і результат нашої спільної роботи. У важкий для країни час ми продовжуємо показувати свою міць та незламність на найвищому рівні. Ще раз дякую всім причетним. Пишаємося! Слава Україні!", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України в матчі за третє місце розгромила Францію (7:1).