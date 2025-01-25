Футзал

Матч-відповідь 1/8 фіналу Кубку України пройде 15 лютого.

У матчі 1/8 фіналу Кубку України пройшло київське дербі, в якому Aurora обіграла ХІТ з рахунком 5:4.

ХІТ задав темп у матчі та на 11 хвилині забив два м'ячі у ворота господарів майданчика — авторами голів стали Жук та Чернявський.

Потім на 22 хвилині Савенко відіграв один м'яч для Aurora, а через чотири хвилини Школьний зрівняв цифри на табло. Ще за дві хвилини Сагайдачний вивів Aurora вперед.

На 33 хвилині Жук оформив дубль та відновив рівність у рахунку, але Aurora відразу відповіла голом Малиновського. ХІТ спробував ще раз і Мельник знову зрівняв цифри на табло на 35 хвилині, але через хвилину Aurora забила переможний м'яч завдяки точному удару Чеберяка.

Матч-відповідь пройде на майданчику ХІТа — гра відбудеться 15 лютого.

Aurora — ХІТ 5:4

Голи: Савенко, 22, Школьний, 26, Сагайдачний, 28, Малиновський, 34, Чеберяк, 36 — Жук, 11, 33, Чернявський, 11, Мельник, 35.