Результати півфінальних матчів Екстра-ліги.
Фото АФУ
24 травня 2025, 16:39
Вдень 24 травня відбулись треті матчі серій 1/2 фіналу футзальної Екстраліги 2024/25.
SkyUp Київ поступився Аврорі 1:2. У серії рахунок на Аврори 2:1. Завтра відбудеться вирішальний матч за вихід у фінал.
SkyUp – Аврора 1:2
1:2
Голи: Шаропіньйо (пен), 34, Поночовний, 7, Моспан, 36
ХІТ Київ втретє переміг Сокіл та вийшов у фінал змагання.
Сокіл – ХІТ 0:4
Рахунок в серії 0:3
Голи: Сметаненко, 12, Мельник, 14, Сірий, 16, Жук, 30.
Нагадаємо, наприкінці травня Ураган розібрався із Сухою Балкою у фіналі Кубка України з футзалу.