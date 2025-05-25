Футзал

Разом з місцем у фіналі Aurora здобула путівку до Ліги чемпіонів.

Aurora у вирішальному півфінальному поєдинку плей-оф Екстра-ліги розгромила SkyUp з рахунком 5:0 та вийшла у фінал.

Перемогу команді Євгена Задорожного принесли забиті м'ячі у виконанні Малиновського, Чеберяка, Савенка та Семенченка, який оформив дубль.

Таким чином, Aurora виграла півфінальну серію з рахунком 3:1 та пройшла у фінал плей-оф Екстра-ліги, де зіграє з ХІТом, який напередодні вибив Сокіл (серія – 3:0).

Також додамо, що завдяки виходу у фінал, Aurora разом з ХІТом буде представлена ​​у Лізі чемпіонів в сезоні-2025/26. Для Aurora це буде дебют у Європі.

Фінальна серія, а також бронзова відбудуться 7-8 червня. Якщо знадобляться додаткові матчі, вони будуть проведені 14-15 червня.

SkyUp Futsal – Aurora 0:5 (серія – 1:3)

Голи: Малиновський, 16, Семенченко, 30, 38, Чеберяк, 39, Савенко, 39.