Германия

Игроки РБ Лейпциг возобновили занятия не взаперти в своих домах.

Тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн рассказал о том, как его команда начала подготовку на открытом воздухе.

"Все игроки были просто счастливы, что им было разрешено вернуться на поле, – цитирует Нагельсманна Kicker. – Конечно, все занимались индивидуально, и это не идет ни в какое сравнение с обычным занятием, но уже тот факт, что ребята не заперты в четырех стенах, здорово поднял им, да и мне, настроение".

"Если чемпионат возобновится в мае, думаю, что нам удастся полностью восстановить форму. Но немалую трудность будет подготовить команду психологически. Ведь ребята привыкли играть перед переполненными трибунами, чувствуя поддержку и энергию болельщиков, а окончание чемпионата пройдет, как я понимаю, без зрителей. Перестроиться будет не так просто, как кажется".

Также тренер "быков" рассказал, как проводил время под "домашним арестом": «Я в порядке, я здоров, моя семья здорова, так что, по крайней мере, обошлось без лишних волнений. Попытался немного вырваться из привычной рутины, что-то почитать. Но в итоге большую часть времени посвятил получению профессиональных знаний и подготовке некоторых задумок на будущее".

Ранее сообщалось, что если первенство Бундеслиги не возобновится в июне, 13 клубов первого и второго дивизиона могут стать банкротами.

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