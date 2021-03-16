Германия

Немецкий функционер не готов расставаться с наставником мюнхенского клуба.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о том, что главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лева.

"Было бы сумасшествием отпустить его раньше времени. Он гарантированно будет нашим тренером в следующем сезоне. Помимо этого, он провел свое лучшее и самое успешное время в качестве и игрока, и тренера, именно в Баварии.

Я всегда говорил, что тренер – самый важный сотрудник клуба. Хорошо известно, что мы заключили контракт. Так что этот вопрос даже не обсуждается. Мы не собираемся решать проблемы Немецкого футбольного союза.

Честно говоря, если бы я был тренером, которому предложили бы сменить Баварию на сборную Германии, то я бы просто рассмеялся в ответ на это", – приводит слова Румменигге Sport1.

Ранее сообщалось, что наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн — главный претендент возглавить Баварию в случае ухода Флика в сборную Германии.

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