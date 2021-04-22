Германия

Германия хочет максимально обезопаситься перед Евро-2020.

Бундеслига планирует провести завершающие туры в максимально безопасных условиях.

Таким образом, на своем официальном сайте немецкая Лига сообщила о введении жесткого карантина для команд первой и второй Бундеслиги.

Начиная с 3 мая, игроки, тренеры и весь персонал клуба имеют право покидать свои дома только ради тренировок и матчей. Все должны регулярно сдавать ПЦР-тесты и избегать лишних контактов с другими людьми.

С 12 мая вводится "карантинный лагерь", который станет домом команд до завершения чемпионатов (22-23 мая). DFL хочет без лишних проблем доиграть сезон и уменьшить риск заболевания игроков перед Евро-2020, который стартует 11 июня.

Отметим, что Бавария может оформить титул чемпиона Германии уже в следующем туре – 24 апреля мюнхенцам достаточно победить Майнц или ждать осечки РБ Лейпциг.

Ранее сообщалось, что Герта полным составом уходит на карантин и пропустит 3 матча Бундеслиги.