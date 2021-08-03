Германия

Оба футболиста "шмелей" отправлены на самоизоляцию.

Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в своем составе среди основных футболистов.

Положительные результаты тестов на коронавирус сдали защитник Тома Менье и полузащитник Юлиан Брандт. Оба футболиста были моментально изолированы от других игроков и отправлены на самоизоляцию.

Напомним, новый сезон в Бундеслиге стартует 13 августа. В матче стартового тура дортмундская Боруссия сыграет с Айнтрахтом. Игра пройдет 14 августа.

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