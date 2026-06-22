Німеччина

Аргентинський фахівець підписав контракт із німецьким клубом до літа 2028 року, замінивши Оле Вернера.

РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Мартіна Демічеліса новим головним тренером команди.

45-річний аргентинський фахівець уклав контракт із "червоними биками" до 30 червня 2028 року.

До переїзду в Німеччину Демічеліс очолював Мальорку, а також встиг попрацювати в Аргентині та Мексиці. Тренерську кар'єру колишній захисник розпочинав як асистент у Малазі, після чого працював із юнацькими командами Баварії.

Перший самостійний досвід на дорослому рівні Демічеліс отримав у Рівер Плейті. Уже в дебютному сезоні він привів аргентинський гранд до чемпіонства, а також виграв два національні кубки. Загалом на чолі клубу з Буенос-Айреса наставник провів 87 офіційних матчів.

У 2024 році аргентинець перебрався до мексиканського Монтеррея. Під його керівництвом команда дісталася фіналу чемпіонату Мексики, а сам тренер відпрацював на посаді 43 поєдинки.

Останнім місцем роботи Демічеліса була Мальорка. Він очолив команду наприкінці сезону в складний момент та зумів суттєво покращити результати: здобув п'ять перемог, видав восьмиматчеву безпрограшну серію та навіть обіграв Реал Мадрид.

Втім, врятувати клуб від вильоту з Ла Ліги не вдалося — Мальорка набрала однакову кількість очок із конкурентами, але поступилася за додатковими показниками.