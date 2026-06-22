Аргентинський фахівець підписав контракт із німецьким клубом до літа 2028 року, замінивши Оле Вернера.
Мартін Демічеліс, РБ Лейпциг
22 червня 2026, 21:54
РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Мартіна Демічеліса новим головним тренером команди.
45-річний аргентинський фахівець уклав контракт із "червоними биками" до 30 червня 2028 року.
До переїзду в Німеччину Демічеліс очолював Мальорку, а також встиг попрацювати в Аргентині та Мексиці. Тренерську кар'єру колишній захисник розпочинав як асистент у Малазі, після чого працював із юнацькими командами Баварії.
Перший самостійний досвід на дорослому рівні Демічеліс отримав у Рівер Плейті. Уже в дебютному сезоні він привів аргентинський гранд до чемпіонства, а також виграв два національні кубки. Загалом на чолі клубу з Буенос-Айреса наставник провів 87 офіційних матчів.
У 2024 році аргентинець перебрався до мексиканського Монтеррея. Під його керівництвом команда дісталася фіналу чемпіонату Мексики, а сам тренер відпрацював на посаді 43 поєдинки.
Останнім місцем роботи Демічеліса була Мальорка. Він очолив команду наприкінці сезону в складний момент та зумів суттєво покращити результати: здобув п'ять перемог, видав восьмиматчеву безпрограшну серію та навіть обіграв Реал Мадрид.
Втім, врятувати клуб від вильоту з Ла Ліги не вдалося — Мальорка набрала однакову кількість очок із конкурентами, але поступилася за додатковими показниками.