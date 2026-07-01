Німеччина

Один із лідерів збірної Марокко приєднається до мюнхенського клубу після завершення чемпіонату світу та підписав контракт до 2031 року.

Баварія офіційно повідомила про підписання атакувального півзахисника ПСВ та збірної Марокко Ісмаеля Сайбарі.

25-річний футболіст, який зараз виступає за національну команду на чемпіонаті світу 2026 у США, Мексиці та Канаді, приєднається до мюнхенців після завершення турніру.

Контракт із гравцем розрахований до 30 червня 2031 року, а в новій команді він виступатиме під 34-м номером. За неофіційними даними, сума трансферу склада 50 млн євро.

Сайбарі народився в іспанській Террассі та розпочинав футбольний шлях в академії Андерлехта. Згодом він перейшов до юнацької команди Генка, а влітку 2020 року став гравцем ПСВ. За час виступів у складі нідерландського гранда він забив 42 м'ячі та віддав 29 результативних передач, допомігши клубу виграти чемпіонат Нідерландів, три Суперкубки країни та два національні кубки.

Минулого сезону Сайбарі був визнаний найкращим футболістом чемпіонату Нідерландів. На міжнародному рівні він представляє збірну Марокко, у складі якої дебютував у 2023 році після тріумфу команди на Кубку африканських націй-2025.

На нинішньому чемпіонаті світу Сайбарі є одним із ключових гравців марокканської збірної. Він забив вирішальні голи у матчах проти Бразилії, Шотландії та Гаїті, а також реалізував вирішальний пенальті в серії післяматчевих ударів проти Нідерландів у 1/16 фіналу.