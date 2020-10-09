Италия

Эпидемиологическая ситуация в Наполи стабилизировалась.

Серия новых тестов на коронавирус в Наполи не выявила новых случаев заболевания среди футболистов — сообщил официальный Твиттер клуба.

Ранее положительные тесты на коронавирус были зафиксированы у Петра Зьелински и Элифа Эльмаса, а матч третьего тура чемпионата Италии Ювентус — Наполи не состоялся, поскольку органы здравоохранения провинции Кампанья запретили команде выехать в Турин.

Решение о судьбе матча федерация футбола Италии и руководство Серии А планируют принять в начале следующей недели.

Возможные варианты: техническое поражение Наполи со счетом 0:3, перенос матча на новую дату и перенос матча с лишением Наполи одного очка.

Тем временем растет количество заболевших в Интере, а нападающий Милана Златан Ибрагимович выздоровел.