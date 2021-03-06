Италия

Больше всего пострадала Дженоа.

За время пандемии коронавирусом в Серии А заразились 163 футболиста — утверждает Sky Sport Italia.

Более всего пострадала от болезни Дженоа — 18 игроков. Менее всего заболевших было в Кротоне — 2.

Картина с остальными командами такова: Аталанта — 10, Беневенто — 5, Болонья — 3, Кальяри — 13, Фиорентина — 8, Интер — 10, Ювентус — 9, Лацио — 4, Милан — 12, Наполи — 7, Парма — 6, Рома — 14, Сампдория — 8, Сассуоло — 6, Специя — 9, Торино — 15, Верона — 4.

Последним официально зарегистрированным заболевшим игроком стал полузащитник Ювентуса Родриго Бентанкур.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.