Италия

Функционер вошел в когорту критиков турнира.

Президент итальянской Сампдории Массимо Ферреро, который по совместительству является кинопродюсером, прокомментировал создание Суперлиги и причастность к этому своего коллеги из Ювентуса Андреа Аньелли.

"Андреа Аньелли — великий актер. Мы неоднократно спрашивали его, что происходит, и он всегда отрицал свою причастность. Я поздравляю создателя этого направления, президента Юве Андреа Аньелли, которому я уже сказал то, что должен был сказать.

Он заслуживает комплиментов за искусство игры, которое он смог показать. В том смысле, что мне тоже хотелось бы иметь его кинематографические актерские способности".

"Что касается Суперлиги, то это катастрофа. Они не могут так убить лучший спорт в мире. Это очень опасно.

Это рискует разрушить футбольную систему и тем самым убить страсть миллионов болельщиков", — цитирует Ферреро сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, что ранее АПЛ выступила с официальным заявлением по поводу Суперлиги.