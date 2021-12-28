Италия

Полузащитник Наполи неудачно слетал на Рождество домой в Мексику.

Тест на коронавирус мексиканского полузащитника Ирвинга Лосано дал положительный результат — сообщил официальный Твиттер Наполи.

Болезнь протекает бессимптомно, во время изоляции игрок будет оставаться в Мексике.

Стоит отметить, что игрок прошел процедуру вакцинации.

26-летний вингер провел 53 матча за национальную сборную Мексики (15 голов) и выступал в составе Пачуки (149 матчей во всех турнирах, 43 гола), ПСВ (79, 40) и Наполи (102, 23).